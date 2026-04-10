"Decisión Niñez": chicos y adolescentes podrán proponer proyectos para sus barrios

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recordó que finaliza hoy el plazo de inscripción para el registro de proyecto del programa "Decisión Niñez", una iniciativa que fomenta la participación activa de las infancias y adolescencias en la mejora de sus comunidades.

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años, y funciona bajo una lógica de presupuesto público y participativo. El objetivo central es que los propios jóvenes diseñen propuestas destinadas a intervenir positivamente en su entorno local, promoviendo espacios de intercambio y construcción colectiva en cada distrito bonaerense.

Los interesados pueden efectuar el trámite de inscripción de manera virtual a través del sitio oficial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/decision_ninez), donde también se detallan los requisitos técnicos y las etapas que conforman el proceso de selección de las iniciativas.

En el ámbito local, el Municipio de San Pedro dispuso que la inscripción también pueda realizarse de forma presencial. Para ello, los interesados deben acercarse a la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, situada en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cezar.

Desde la organización destacaron la importancia de este programa como una herramienta de formación ciudadana, permitiendo que los sectores más jóvenes de la sociedad decidan el destino de una parte del presupuesto provincial para obras o actividades que consideren prioritarias en sus barrios.