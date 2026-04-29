Habilitan en mayo el calendario de poda y el Municipio advirtió sobre multas por incumplimientos

  El Municipio de San Pedro  anunció la puesta en vigencia del Calendario de Poda del Arbolado Urbano para el ciclo 2026. A través de una campaña de concientización y ordenamiento, las autoridades comunales detallaron el período autorizado para realizar estas tareas, los requisitos obligatorios para los vecinos y las sanciones previstas en caso de incumplimiento. Según el cronograma oficial establecido por la Secretaría de Servicios Públicos, el período de poda comienza formalmente el 1° de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto del corriente año. Las autoridades enfatizaron que cualquier intervención sobre el arbolado público que se ejecute fuera de este plazo será considerada una infracción a la Ordenanza Municipal 3884/85 y, por lo tanto, pasible de multas.

David Ruiz presentó su libro "Irse" en el Club Náutico San Pedro: un relato sobre la libertad y el mar (Video)


 El Salón Social del Club Náutico San Pedro fue escenario este martes de una charla abierta protagonizada por el navegante David Ruiz, quien presentó su libro "Irse", una obra que documenta su travesía en solitario alrededor del mundo. Ante una gran convocatoria de socios y miembros de la comunidad, el autor compartió los detalles de un proyecto que lo llevó a navegar más de 27.000 millas náuticas a lo largo de casi cuatro años.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Sonia Secchi y Guillermo Barceló, representantes de la Comisión Directiva, quienes dieron la bienvenida a Ruiz en un clima de cercanía. El relato, apoyado por material audiovisual, permitió al público conocer la experiencia de recorrer 34 países y atravesar tres océanos a bordo del velero "Thor".

 

 Durante su exposición, Ruiz profundizó en las implicancias personales de su decisión de soltar amarras y explicó que "irse es el resultado de atreverse a romper todas las rutinas, a superar los miedos, a dejarse llevar por la intuición y aceptar la incertidumbre". Sobre su estadía en el océano, el navegante fue contundente al afirmar: "He viajado solo pero jamás me he sentido solo; la soledad no depende de estar solo o acompañado, sino que más bien es un estado mental".


El autor también describió el impacto sensorial de vivir en el mar, destacando que su motivación principal fue "sentir el viento y la lluvia, vivir descalzo y huir de la sobreprotección a la que estamos sometidos". Para Ruiz, la navegación oceánica permite un diálogo interior donde se aprende a "relativizar los problemas y a preocuparte realmente solo por lo necesario; se acaba instalando la serenidad".

En relación a su evolución durante la travesía, Ruiz señaló: "No sé si el viaje me ha cambiado, pero sí que me ha transformado; no soy la misma persona que salió de Barcelona". Asimismo, reflexionó sobre la percepción del tiempo y el entorno, asegurando que "en el mar el tiempo no se cuenta por horas, sino por momentos vividos y por la intensidad de los mismos".


Entre los asistentes se destacó la presencia de figuras del deporte institucional, como el multicampeón Julio Alsogaray, quienes junto al resto del público participaron de una jornada que combinó aspectos técnicos de la náutica con una íntima mirada sobre la búsqueda de la libertad. El Club Náutico San Pedro agradeció especialmente a Ruiz por compartir esta experiencia enriquecedora que invitó a todos los presentes a pensar, compartir y conectar.