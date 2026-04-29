David Ruiz presentó su libro "Irse" en el Club Náutico San Pedro: un relato sobre la libertad y el mar (Video)

Ante una gran convocatoria de socios y miembros de la comunidad, el autor compartió los detalles de un proyecto que lo llevó a navegar

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Sonia Secchi y Guillermo Barceló, representantes de la Comisión Directiva, quienes dieron la bienvenida a Ruiz en un clima de cercanía. El relato, apoyado por material audiovisual, permitió al público conocer la experiencia de recorrer 34 países y atravesar tres océanos a bordo del velero "Thor".

Durante su exposición, Ruiz profundizó en las implicancias personales de su decisión de soltar amarras y explicó que "irse es el resultado de atreverse a romper todas las rutinas, a superar los miedos, a dejarse llevar por la intuición y aceptar la incertidumbre". Sobre su estadía en el océano, el navegante fue contundente al afirmar: "He viajado solo pero jamás me he sentido solo; la soledad no depende de estar solo o acompañado, sino que más bien es un estado mental".

El autor también describió el impacto sensorial de vivir en el mar, destacando que su motivación principal fuePara Ruiz, la navegación oceánica permite un diálogo interior donde se aprende a

En relación a su evolución durante la travesía, Ruiz señaló: "No sé si el viaje me ha cambiado, pero sí que me ha transformado; no soy la misma persona que salió de Barcelona". Asimismo, reflexionó sobre la percepción del tiempo y el entorno, asegurando que "en el mar el tiempo no se cuenta por horas, sino por momentos vividos y por la intensidad de los mismos".

Entre los asistentes se destacó la presencia de figuras del deporte institucional, como el, quienes junto al resto del público participaron de una jornada que combinó aspectos técnicos de la náutica con una íntima mirada sobre la búsqueda de la libertad. El Club Náutico San Pedro agradeció especialmente a Ruiz por compartir esta experiencia enriquecedora que invitó a todos los presentes a pensar, compartir y conectar.