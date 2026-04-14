Salazar reclamó junto a intendentes de todo el país ante el Ministerio de Economía por la baja de combustibles y la reactivación de la obra pública

Intendentes de todo el país presentaron este martes un petitorio ante el Ministerio de Economía de la Nación en el que exigen la retracción del precio de los combustibles al 1° de marzo y la reactivación de las obras públicas paralizadas. La delegación, que contó con la presencia del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, estuvo acompañada por los ministros bonaerenses de Gobierno, Carli Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

David Ruiz presenta en el Club Náutico San Pedro su experiencia de vuelta al mundo a vela en la charla “irse.”

 


El Club Náutico San Pedro anunció para el próximo martes 28 de abril la realización de una charla abierta titulada “irse.”, un encuentro que propone un recorrido por la experiencia de vida, la navegación a vela y el desarrollo personal. La actividad tendrá lugar a las 19:30 horas en las instalaciones de la institución, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad interesada en la temática.

La presentación estará encabezada por el navegante David Ruiz, quien compartirá los detalles de un proyecto singular que lo llevó a completar la vuelta al mundo en solitario. La travesía se extendió durante cuatro años y comprendió un recorrido de más de 27.000 millas náuticas, a través de las cuales el autor atravesó tres océanos y visitó 34 países.

Durante el encuentro, Ruiz abordará el proceso reflexivo que precede a una decisión de tal magnitud, analizando conceptos como el desapego de estructuras convencionales, la gestión de la incertidumbre y la superación de temores personales. El relato busca trascender el desafío deportivo para centrarse en una mirada sobre el cambio, la libertad y la búsqueda de sentido en el contexto de una vida ligada profundamente al mar.

El navegante cuenta con una trayectoria marcada por múltiples cruces del Atlántico, varios de ellos realizados bajo la modalidad en solitario. La charla en San Pedro representa una oportunidad para conocer, en primera persona, los pormenores de esta experiencia de navegación y las lecciones obtenidas más allá de la aventura en alta mar.