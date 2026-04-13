Cuatro días sin recolección de residuos: hoy se realiza una audiencia de conciliación entre Ashira, trabajadores y Municipio

La ciudad de San Pedro vive una compleja situación sanitaria tras cumplirse cuatro días de interrupción en el servicio de recolección de residuos. La medida de fuerza, iniciada por los trabajadores de la empresa concesionaria Ashira, ha generado una acumulación creciente de desechos en las veredas céntricas, especialmente en la zona gastronómica, donde las bolsas rotas por animales han provocado la dispersión de restos de comida en la vía pública.

Ante este panorama, este lunes a las 10 de la mañana se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Del encuentro participarán autoridades de la firma Ashira, representantes de los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad de San Pedro, con el objetivo de alcanzar una solución que permita destrabar el conflicto.

El origen de la medida de fuerza radica en la demora en el pago de los haberes correspondientes al último mes. Si bien la empresa depositó el cincuenta por ciento de los salarios, los trabajadores resolvieron mantener el paro hasta que se haga efectiva la totalidad de los montos adeudados.

Por su parte, desde la empresa Ashira argumentan que la falta de pago responde a la demora de la Municipalidad en la cancelación de obligaciones con sus proveedores. A su vez, las autoridades comunales atribuyen la crisis financiera a la retención de los fondos coparticipables por parte del Gobierno Nacional hacia la Provincia, lo que ha generado demoras significativas en la distribución de los recursos destinados a los municipios.