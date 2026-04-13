Aprehendieron a un joven tras el robo de un par de zapatillas en una vivienda

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser sorprendido mientras intentaba escapar después de sustraer un par de zapatillas de un domicilio particular.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Sargento Selada al 1500, propiedad de una mujer de 58 años. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al inmueble y se apoderó del calzado sin ejercer violencia sobre las instalaciones.

Alertado el personal policial sobre lo sucedido, se montó un operativo de búsqueda en las inmediaciones que permitió interceptar al sujeto en el cruce de las calles Dávila y Javier Rivero, mientras intentaba darse a la fuga con los elementos sustraídos.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. La fiscalía dispuso la realización de las actuaciones de rigor y, cumplimentados los recaudos legales, el imputado recuperó su libertad.