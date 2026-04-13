Provincia transfirió parte del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento a los Municipios

  El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la transferencia de 13.010 millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que fueron distribuidos entre los 135 distritos bonaerenses conforme a lo establecido en el Presupuesto 2026. La información fue ratificada por el Ministerio de Economía provincial, cartera que precisó que el giro de 13.010 millones de pesos se concretó el pasado viernes, tras la reciente colocación de bonos efectuada por el Estado bonaerense por un total de 232 mil millones.

Aprehendieron a un joven tras el robo de un par de zapatillas en una vivienda


Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser sorprendido mientras intentaba escapar después de sustraer un par de zapatillas de un domicilio particular.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Sargento Selada al 1500, propiedad de una mujer de 58 años. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al inmueble y se apoderó del calzado sin ejercer violencia sobre las instalaciones.

Alertado el personal policial sobre lo sucedido, se montó un operativo de búsqueda en las inmediaciones que permitió interceptar al sujeto en el cruce de las calles Dávila y Javier Rivero, mientras intentaba darse a la fuga con los elementos sustraídos.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. La fiscalía dispuso la realización de las actuaciones de rigor y, cumplimentados los recaudos legales, el imputado recuperó su libertad.