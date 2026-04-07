Cortes programados de energía por tareas de mantenimiento

La prestataria del servicio eléctrico local anunció la realización de dos interrupciones programadas en el suministro de energía para este miércoles 8 de abril, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo en las líneas de baja tensión de diversos sectores de la ciudad.

El primer corte de energía se llevará a cabo en la franja horaria de 8.00 a 9.00 y afectará al cuadrante comprendido por las calles Miguel Millán, Salta, Boulevard Paraná y Mateo de Gomendio. Según informaron fuentes técnicas, estas labores resultan necesarias para garantizar la estabilidad del sistema y prevenir fallas futuras en la zona mencionada.

Posteriormente, entre las 10.00 y las 11.00, se producirá una segunda interrupción del servicio que alcanzará al sector delimitado por las arterias Néstor de Torres, Bozzano Sampedrina, Casella y Calle 35. Las maniobras operativas están diseñadas para optimizar la infraestructura de distribución eléctrica en este sector urbano de San Pedro.

Desde la entidad responsable comunicaron que la ejecución de estos trabajos de mejora estará sujeta a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo durante la jornada del miércoles, las tareas de mantenimiento serán suspendidas y reprogramadas para una nueva fecha que será informada oportunamente a los usuarios.