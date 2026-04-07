Acuerdo Vecinal pide a la Anses informes detallados sobre los despidos en el distrito

  Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido. La iniciativa surge ante la "creciente preocupación social" por el aumento del desempleo y la precarización laboral registrada en los últimos años. Según los fundamentos del proyecto, si bien el Departamento Ejecutivo municipal remitió informes sobre el funcionamiento de la Oficina de Empleo, los ediles consideran que dicha información es "insuficiente" para construir un diagnóstico integral del mercado de trabajo local.

Cortes programados de energía por tareas de mantenimiento


 La prestataria del servicio eléctrico local anunció la realización de dos interrupciones programadas en el suministro de energía para este miércoles 8 de abril, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo en las líneas de baja tensión de diversos sectores de la ciudad.

El primer corte de energía se llevará a cabo en la franja horaria de 8.00 a 9.00 y afectará al cuadrante comprendido por las calles Miguel Millán, Salta, Boulevard Paraná y Mateo de Gomendio. Según informaron fuentes técnicas, estas labores resultan necesarias para garantizar la estabilidad del sistema y prevenir fallas futuras en la zona mencionada.

Posteriormente, entre las 10.00 y las 11.00, se producirá una segunda interrupción del servicio que alcanzará al sector delimitado por las arterias Néstor de Torres, Bozzano Sampedrina, Casella y Calle 35. Las maniobras operativas están diseñadas para optimizar la infraestructura de distribución eléctrica en este sector urbano de San Pedro.

Desde la entidad responsable comunicaron que la ejecución de estos trabajos de mejora estará sujeta a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo durante la jornada del miércoles, las tareas de mantenimiento serán suspendidas y reprogramadas para una nueva fecha que será informada oportunamente a los usuarios.