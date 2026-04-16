Corte de luz en Villa Igoillo luego de que un colectivo enganchara cables y tirara postes

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) comunicó que se registró un corte en el suministro eléctrico a raíz de los daños sufridos por un poste de luz.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Gardel y Molina, afectando el normal funcionamiento de la red en ese sector de la ciudad. Vecinos de la zona informaron que un colectivo salió de la terminal por el barrio Villa Igoillo, en lugar de hacerlo por Lucio Mansilla. En el camino arrastró cables y postes.

El desperfecto impacta puntualmente en el radio comprendido por Basavilbaso entre el 0 y el 400, S. Cabral entre el 199 y el 299, Gardel entre el 0 y el 300, B. Irigoyen entre el 0 y el 300, y Molina entre el 100 y el 350.

Desde la entidad informaron que personal técnico especializado se encuentra trabajando en el lugar para realizar las reparaciones necesarias. Las cuadrillas operativas llevan a cabo las tareas pertinentes con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad en las zonas afectadas.