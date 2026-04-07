Convocatoria a elecciones internas distritales de la Unión Cívica Radical

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
San Pedro, 7 de abril de
2026
RESOLUCIÓN N.º 100/2026
CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS DISTRITALES
VISTO:
La Resolución N.º 001/2026 del Plenario del Comité de la Provincia de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, mediante la cual se convocó a elecciones internas partidarias para el día 7 de junio de 2026; y lo dispuesto por la Carta Orgánica Partidaria;
CONSIDERANDO:
Que la citada
resolución provincial ha dispuesto la convocatoria a elecciones internas para
la renovación de autoridades partidarias en todos sus niveles, fijando fecha,
cargos a elegir y cronograma electoral;
Que conforme lo
establecido en el artículo 28 de la Carta Orgánica, corresponde a los Comités
de Distrito instrumentar la convocatoria en el ámbito local, asegurando su
adecuada difusión y organización;
Que el artículo 6
de la Resolución N.º 001/2026 establece que la convocatoria incluye la que
corresponde realizar a los Comités de Distrito, sin perjuicio de su deber de
determinar los locales de votación, autoridades de mesa y comunicar tales
extremos a la Junta Electoral Provincial;
Que en consecuencia
corresponde dictar el acto administrativo local que permita operativizar el
proceso electoral en este distrito;
Por ello,
EL COMITÉ DE DISTRITO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE
SAN PEDRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Convocar a los
afiliados de la Unión Cívica Radical del Distrito San Pedro a participar de las
elecciones internas partidarias a celebrarse el día domingo 7 de junio de 2026, en el horario de 8 a 18 horas, en forma concurrente con
la elección de autoridades provinciales.
ARTÍCULO 2º: Hacer saber que en
dicho acto eleccionario se procederá a elegir, en el ámbito del distrito:
- Autoridades del Comité de Distrito.
- Delegados a la Honorable Convención Provincial (titulares y
suplentes), conforme el cupo asignado al distrito por la convocatoria
provincial.
- Autoridades de la Juventud Radical de Distrito
ARTÍCULO 3º: Establecer que la presentación de listas para cargos locales deberá
efectuarse ante la Junta Electoral de Distrito, en las condiciones y conforme a
los requisitos que establezca el reglamento electoral aplicable, hasta el día 8
de mayo de 2026 a las 23:59 horas, de conformidad con el cronograma electoral
fijado por la convocatoria provincial.
ARTÍCULO 5º: Establecer que se
utilizará el padrón partidario que suministre el Juzgado Federal con
Competencia Electoral, comunicado por la Junta Electoral Partidaria.
ARTÍCULO 6º: Disponer la
adecuada publicidad de la presente
convocatoria en el ámbito del distrito, por los medios habituales del
partido. Comunicar la presente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos
Aires.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones