Acuerdo Vecinal pide a la Anses informes detallados sobre los despidos en el distrito

  Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido. La iniciativa surge ante la "creciente preocupación social" por el aumento del desempleo y la precarización laboral registrada en los últimos años. Según los fundamentos del proyecto, si bien el Departamento Ejecutivo municipal remitió informes sobre el funcionamiento de la Oficina de Empleo, los ediles consideran que dicha información es "insuficiente" para construir un diagnóstico integral del mercado de trabajo local.

Convocatoria a elecciones internas distritales de la Unión Cívica Radical

 


San Pedro, 7 de abril de 2026

RESOLUCIÓN N.º 100/2026

CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS DISTRITALES

VISTO:

La Resolución N.º 001/2026 del Plenario del Comité de la Provincia de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, mediante la cual se convocó a elecciones internas partidarias para el día 7 de junio de 2026; y lo dispuesto por la Carta Orgánica Partidaria;

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución provincial ha dispuesto la convocatoria a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias en todos sus niveles, fijando fecha, cargos a elegir y cronograma electoral;

Que conforme lo establecido en el artículo 28 de la Carta Orgánica, corresponde a los Comités de Distrito instrumentar la convocatoria en el ámbito local, asegurando su adecuada difusión y organización;

Que el artículo 6 de la Resolución N.º 001/2026 establece que la convocatoria incluye la que corresponde realizar a los Comités de Distrito, sin perjuicio de su deber de determinar los locales de votación, autoridades de mesa y comunicar tales extremos a la Junta Electoral Provincial;

Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo local que permita operativizar el proceso electoral en este distrito;

Por ello,

EL COMITÉ DE DISTRITO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE

SAN PEDRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Convocar a los afiliados de la Unión Cívica Radical del Distrito San Pedro a participar de las elecciones internas partidarias a celebrarse el día domingo 7 de junio de 2026, en el horario de 8 a 18 horas, en forma concurrente con la elección de autoridades provinciales.

ARTÍCULO 2º: Hacer saber que en dicho acto eleccionario se procederá a elegir, en el ámbito del distrito:

  1. Autoridades del Comité de Distrito.
  2. Delegados a la Honorable Convención Provincial (titulares y suplentes), conforme el cupo asignado al distrito por la convocatoria provincial.
  3. Autoridades de la Juventud Radical de Distrito

ARTÍCULO 3º: Establecer que la presentación de listas para cargos locales deberá efectuarse ante la Junta Electoral de Distrito, en las condiciones y conforme a los requisitos que establezca el reglamento electoral aplicable, hasta el día 8 de mayo de 2026 a las 23:59 horas, de conformidad con el cronograma electoral fijado por la convocatoria provincial.

ARTÍCULO 5º: Establecer que se utilizará el padrón partidario que suministre el Juzgado Federal con Competencia Electoral, comunicado por la Junta Electoral Partidaria.

ARTÍCULO 6º: Disponer la adecuada publicidad de la presente convocatoria en el ámbito del distrito, por los medios habituales del partido. Comunicar la presente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

 