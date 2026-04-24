Controles sanitarios para niños y adolescentes en clubes de barrio

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro inicia estela implementación del. El operativo sanitario tiene su jornada inaugural en las instalaciones del, donde los equipos médicos trabajan desde laspara brindar cobertura a la población joven de la institución.

La iniciativa contempla la realización de controles médicos integrales para todos los deportistas de las categorías infantiles y juveniles. El objetivo central de este abordaje territorial es evaluar el estado de salud de los menores para emitir el apto médico correspondiente o, en caso de ser necesario, realizar las derivaciones y atenciones específicas que cada situación clínica requiera.

Desde el área sanitaria destacaron que la articulación directa con los clubes permite un seguimiento más efectivo de la población joven en su entorno cotidiano. En esta oportunidad, laa través de las autoridades del club, garantizando que las familias de los deportistas estuvieran debidamente informadas para asistir al encuentro con los profesionales del

Con el inicio de este programa, el Estado local busca fortalecer el vínculo entre el deporte y la prevención, asegurando que el acceso a los controles sanitarios llegue de forma directa a las instituciones barriales. Se prevé que las autoridades de la cartera de Salud brinden detalles sobre la continuidad del cronograma en otros clubes del distrito durante las próximas semanas.