Controles sanitarios para niños y adolescentes en clubes de barrio

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro inicia este viernes 24 la implementación del "Programa municipal de control de salud de niños y adolescentes en clubes de barrio". El operativo sanitario tiene su jornada inaugural en las instalaciones del Club La Esperanza, donde los equipos médicos trabajan desde las 09:00 para brindar cobertura a la población joven de la institución.
La iniciativa contempla la realización de controles médicos integrales para todos los deportistas de las categorías infantiles y juveniles. El objetivo central de este abordaje territorial es evaluar el estado de salud de los menores para emitir el apto médico correspondiente o, en caso de ser necesario, realizar las derivaciones y atenciones específicas que cada situación clínica requiera.
Desde el área sanitaria destacaron que la articulación directa con los clubes permite un seguimiento más efectivo de la población joven en su entorno cotidiano. En esta oportunidad, la convocatoria se realizó de manera interna a través de las autoridades del club, garantizando que las familias de los deportistas estuvieran debidamente informadas para asistir al encuentro con los profesionales del Municipio.
Con el inicio de este programa, el Estado local busca fortalecer el vínculo entre el deporte y la prevención, asegurando que el acceso a los controles sanitarios llegue de forma directa a las instituciones barriales. Se prevé que las autoridades de la cartera de Salud brinden detalles sobre la continuidad del cronograma en otros clubes del distrito durante las próximas semanas.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones