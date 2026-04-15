Controlan un principio de incendio en el Hotel Howard Johnson

Un principio de incendio registrado esta madrugada en una de las habitaciones del Hotel Howard Johnson, ubicado en Mitre 425, fue rápidamente controlado por el personal del establecimiento antes de la llegada de los bomberos. El foco ígneo, originado en un equipo de aire acondicionado, no dejó heridos ni daños materiales de consideración.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana en una unidad del segundo piso. Según detalló Edgardo Epelde, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, al ser entrevistado por el programa Equipo de Radio de La Radio 92.3, al arribo de la dotación al lugar el fuego ya había sido extinguido por los trabajadores del hotel mediante el uso de matafuegos.

Las tareas de los servidores públicos se centraron en la evacuación preventiva de las habitaciones linderas debido a la importante presencia de humo y polvo en el sector, además de realizar las labores de enfriamiento necesarias para asegurar que el siniestro no se reiniciara. Finalizadas las pericias de verificación en el lugar, los bomberos regresaron a su central.

Epelde subrayó la importancia de la capacitación del personal en situaciones de emergencia, señalando que los establecimientos hoteleros deben contar con áreas de seguridad e higiene que gestionen el mantenimiento preventivo y los planes de evacuación. El jefe bomberil destacó que, si bien realizan relevamientos de seguridad cuando son solicitados por los propietarios, la responsabilidad de la capacitación operativa y la protección contra incendios recae en las empresas y sus especialistas en seguridad.

En otro orden, la dotación de bomberos había intervenido horas antes, cerca de las 20:20 del martes, en otro siniestro ocurrido en una vivienda situada en Libertad 64. En esa oportunidad, el incendio se originó en el sector de la cocina y pudo ser sofocado con rapidez, sin registrarse mayores consecuencias para la propiedad ni para sus habitantes.