Continúan los operativos territoriales de empleo y producción en barrios y localidades

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro, a través de la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, llevó adelante una serie de operativos territoriales en las localidades de Gobernador Castro y Río Tala para brindar asesoramiento técnico y administrativo a los vecinos.

Durante las jornadas, los asistentes recibieron asistencia personalizada para el armado y actualización de currículum vitae, una herramienta clave para la búsqueda laboral. Asimismo, el personal municipal proporcionó información detallada sobre las líneas de créditos vigentes destinadas a emprendedores locales y el calendario de capacitaciones disponibles para los próximos meses.

Desde el área de Desarrollo Económico explicaron que estas intervenciones buscan descentralizar la atención y facilitar el acceso a programas de fomento productivo y formación profesional sin que los vecinos deban trasladarse a la cabecera del partido.

Según informaron fuentes municipales, este cronograma de trabajo territorial tendrá continuidad durante los próximos días en diversos barrios de San Pedro y en las restantes localidades rurales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la administración local y los sectores productivos de la región.