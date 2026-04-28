Música en vivo en la Cooperativa Las Canaletas con la propuesta “Del Barrio para el Barrio”

  La Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la realización de una jornada cultural denominada “Del Barrio para el Barrio”, que tendrá lugar este viernes 1 de mayo en la Cooperativa Las Canaletas. El evento se desarrollará entre las 15:00 y las 20:00 en la sede ubicada en Juan Ismael Giménez 1635. Según informaron los organizadores, la propuesta busca generar un espacio de encuentro comunitario y promover la participación de artistas locales en un entorno familiar.

Continúan los operativos territoriales de empleo y producción en barrios y localidades


 La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro, a través de la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, llevó adelante una serie de operativos territoriales en las localidades de Gobernador Castro y Río Tala para brindar asesoramiento técnico y administrativo a los vecinos.

Durante las jornadas, los asistentes recibieron asistencia personalizada para el armado y actualización de currículum vitae, una herramienta clave para la búsqueda laboral. Asimismo, el personal municipal proporcionó información detallada sobre las líneas de créditos vigentes destinadas a emprendedores locales y el calendario de capacitaciones disponibles para los próximos meses.

Desde el área de Desarrollo Económico explicaron que estas intervenciones buscan descentralizar la atención y facilitar el acceso a programas de fomento productivo y formación profesional sin que los vecinos deban trasladarse a la cabecera del partido.

Según informaron fuentes municipales, este cronograma de trabajo territorial tendrá continuidad durante los próximos días en diversos barrios de San Pedro y en las restantes localidades rurales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la administración local y los sectores productivos de la región.