Condenaron y detuvieron a un imputado por tenencia ilegal de armas

Un operativo del que participaron distintas fuerzas de seguridad permitió dar cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para la detención de un hombre de 34 años que deberá purgar una condena.

El procedimiento se originó a partir de una orden de allanamiento dirigida hacia una vivienda ubicada en la calle Cruz Roja, con el objetivo específico de efectivizar la detención del morador del inmueble. La medida fue ejecutada durante la mañana de hoy por personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI).

De acuerdo con las fuentes oficiales, la detención responde a una sentencia condenatoria por una causa iniciada en el año 2024, caratulada como tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado y permanece alojado en la comisaría local, donde aguarda la obtención de un cupo en una unidad carcelaria para su futuro traslado.