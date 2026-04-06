Conciencia Ecológica advirtió sobre el "daño irreversible" que causaría la reforma a la Ley de Glaciares

Guadalupe Nava, presidenta de Conciencia Ecológica San Pedro, denunció graves irregularidades en el tratamiento legislativo de la reforma a la Ley de Glaciares y advirtió sobre un "daño irreversible" a las reservas hídricas del país en declaraciones formuladas al programa Equipo de Radio (La Radio 92.3).

La referente sampedrina, quien participó como disertante en la reciente audiencia pública, cuestionó la legitimidad del proceso que busca modificar la normativa vigente. Según Nava, la audiencia fue el resultado de la "presión de las organizaciones populares" ante un intento previo de tratar la reforma directamente en la Cámara de Diputados tras su paso por el Senado.

Durante la entrevista radial, Nava calificó de "irregular" todo el procedimiento, incluyendo la media sanción en la Cámara Alta, al señalar que los senadores votaron modificaciones que "ni siquiera conocían". Asimismo, fustigó la limitación de la participación ciudadana en las audiencias, donde de los 100.000 inscriptos solo se permitió la intervención de 200 oradores.

El punto central de la preocupación de Conciencia Ecológica radica en la quita de protección federal a las zonas inventariadas. La dirigente explicó que se pretende trasladar a los gobernadores de turno la potestad de decidir si un glaciar hace un aporte hídrico o no, advirtiendo que el agua no es solo para quienes viven en el lugar. Nava señaló que existen cinco grandes proyectos mineros a cielo abierto esperando la reforma, los cuales generan un "pasivo ambiental" con contaminación por arsénico y agotamiento de fuentes de agua.

En este contexto de fuerte rechazo ambientalista, el Gobierno Nacional mantiene su objetivo de emitir dictamen este martes a las 14 en un plenario de comisiones encabezado por José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales). La Libertad Avanza confía en contar con los votos necesarios junto a los bloques dialoguistas para sancionar la ley este miércoles 8 o, a más tardar, antes del viernes 10 de abril.

La jornada legislativa de hoy contará con la exposición de gobernadores interesados en impulsar inversiones en cobre y litio, tras lo cual se pasará a la firma de los dictámenes que llevarán el debate al recinto. Por su parte, desde las organizaciones socioambientales apuestan a "romper el cerco mediático" y lograr que más ciudadanos se involucren en la defensa de los glaciares, tal como ocurrió en el pasado con la Ley de Humedales.