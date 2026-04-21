Concejales de LLA piden informes sobre las donaciones para la obra en el Estadio Municipal

Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri (Alianza La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo de San Pedro un informe detallado sobre la financiación de las obras de infraestructura que se ejecutan en el Estadio Municipal.

La iniciativa surge tras la publicación oficial del pasado 31 de marzo, donde la comuna anunció la construcción de un nuevo tapial perimetral y otras mejoras mediante el aporte de empresas y comercios locales. Según los autores del proyecto, el manejo de estos fondos o materiales privados habría omitido los pasos administrativos establecidos por la normativa vigente.

En sus considerandos, los ediles recordaron que el Artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) determina que es facultad y deber del cuerpo legislativo local "aceptar o rechazar las donaciones o legados ofrecidos a la Municipalidad". La omisión de este procedimiento, señalaron, impide realizar un control de legalidad y transparencia sobre el origen de los recursos y las posibles contraprestaciones que el Municipio pudiera haber asumido.

El proyecto de comunicación solicita al Ejecutivo un detalle técnico de la obra y la nómina completa de los benefactores, especificando si los aportes consisten en dinero en efectivo, materiales, mano de obra o maquinaria. Asimismo, se requiere copia de las actas de donación o convenios firmados y el presupuesto total estimado de los trabajos.

Finalmente, el pedido de informes busca esclarecer los motivos por los cuales estos acuerdos no fueron elevados para su tratamiento y aprobación en el recinto, a fin de asegurar que las acciones de los privados no contravengan los intereses públicos de la comunidad sampedrina.