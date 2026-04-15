Comprar un lote: lo que nadie te explica antes de firmar (por el Dr. Javier Hernán Silva)



Desde la oportunidad real de acceder a la vivienda propia hasta los riesgos ocultos de un fraccionamiento mal planificado, hay decisiones que se toman una sola vez y que conviene tomar bien informado.

Comprar un lote es, para muchas familias, la decisión económica más importante de su vida. Y sin embargo, pocas veces se toma con la información completa. Se confía en la palabra del vendedor, en el entusiasmo del momento, en el precio que parece razonable. Lo que no se ve —o no se explica— es el universo de condiciones técnicas, jurídicas y administrativas que determinan si ese lote es realmente lo que parece. Las consideraciones que siguen se enmarcan en la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires y están dirigidas a cualquier persona que esté evaluando una compra de tierra en nuestro territorio, con la claridad que merece quien está a punto de tomar una decisión que no tiene marcha atrás.

𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐍𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐈𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐔𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐂𝐑𝐄𝐄 Imaginemos un grupo de vecinos, o los trabajadores de una empresa local, que se organizan para comprar entre todos un predio grande y luego subdividirlo en lotes para cada familia. La idea es razonable, el impulso es legítimo. Pero hay un problema que puede arruinarlo todo: no cualquier terreno puede subdividirse en la cantidad de parcelas que uno imagina.

Cada municipio de la Provincia tiene un Código Urbano —u Ordenanza de Zonificación— que determina qué puede hacerse con cada metro cuadrado del ejido. Esa norma clasifica los terrenos por zonas y fija, para cada una, la superficie mínima y el frente mínimo que debe tener cada lote resultante de una subdivisión. La normativa de fondo que encuadra a todos los municipios bonaerenses es el Decreto-Ley 8.912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que ningún distrito puede ignorar ni contradecir.

¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si un grupo de doce familias compra un predio de dos hectáreas en una zona donde el lote mínimo es de 2.000 m², solo podrán obtener diez parcelas como máximo —antes de descontar las superficies que quedan afectadas a calles internas. El sueño de los doce se convierte en un conflicto entre doce.

Riesgo concreto: adquirir en condominio un predio con la expectativa de subdividirlo en una cantidad de lotes que la normativa urbana no permite es uno de los errores más costosos y frecuentes en operaciones grupales. La consulta previa con un profesional evita ese problema. La falta de consulta puede significar la imposibilidad de escriturar a favor de todos los integrantes del grupo.

𝐒𝐈𝐍 𝐋𝐎𝐓𝐄𝐎 𝐀𝐏𝐑𝐎𝐁𝐀𝐃𝐎, 𝐍𝐎 𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀 𝐍𝐈𝐍𝐆𝐔́𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 Un loteo irregular no es solo un problema de papeles: es la razón concreta por la que en ese barrio no llega la luz, no hay agua de red, no hay gas, no pasa el colectivo y no hay farola en la esquina. Para que cualquier prestador —eléctrico, sanitario, vial o de transporte— extienda su red, necesita que existan formalmente las calles, los espacios verdes y las áreas de equipamiento que la normativa exige ceder al municipio como condición del fraccionamiento. Esas cesiones solo se materializan con un plano de subdivisión debidamente aprobado por la Dirección de Geodesia y convalidado por el municipio. Sin ese documento, esas superficies no existen jurídicamente, y ningún organismo tiene obligación de prestar servicio sobre lo que el Estado no reconoce. A esto se suma que el Decreto-Ley 8.912/77 prohíbe aprobar loteos en zonas inundables: un lote por debajo de la cota mínima fijada por la Dirección Provincial de Hidráulica no puede ser habilitado, y si se vende igual, el contrato es susceptible de nulidad.

"𝘊𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘶𝘯 𝘭𝘰𝘵𝘦𝘰 𝘪𝘳𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘯𝘰 𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢𝘳. 𝘌𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪𝘳 𝘴𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘪𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴."

𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐎𝐐𝐔𝐈𝐒 𝐍𝐎 𝐄𝐒 𝐔𝐍 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐎: 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀𝐑𝐋𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐎 Muchos lotes se ofrecen y se venden con un croquis: un dibujo orientativo que muestra la ubicación aproximada, las medidas supuestas y los linderos generales del terreno. Ese croquis puede estar muy bien presentado, con logo de inmobiliaria, sello y todo. Y aun así, no vale nada como título de propiedad.

Un plano de mensura es un documento técnico elaborado por un agrimensor matriculado, sometido a visado y aprobación por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y con reflejo en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. Es el único instrumento que da existencia jurídica a una parcela. Sin él, no hay lote en sentido legal. Hay tierra, hay posesión, hay expectativa —pero no hay derecho real oponible a terceros.

𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐀 cuando la venta se realiza a través de una inmobiliaria, es fundamental comprender que actúa como intermediaria. No es la titular del bien ni asume la responsabilidad sobre la situación dominial del predio. La responsabilidad recae sobre el titular registral del inmueble o, en los casos más riesgosos, sobre un mero poseedor que vende algo sobre lo que no tiene dominio inscripto. Comprar a un poseedor que vende con un croquis y un boleto informal puede significar pagar por años algo que nunca podrá escriturar, o que será reclamado por el verdadero titular en cualquier momento.

La pregunta que todo comprador debería formular antes de firmar es simple: ¿quién figura como titular en el Registro de la Propiedad Inmueble y existe un plano de mensura aprobado? Si no hay respuesta clara a esas dos preguntas, hay que detenerse.

𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐃𝐄𝐑: 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐕𝐈𝐄𝐍𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐍𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 Frente a todos estos riesgos, existe una alternativa que combina organización colectiva con respaldo jurídico sólido: la cooperativa de vivienda. Puede constituirla un grupo de vecinos de un barrio, los empleados de una fábrica, los integrantes de un sindicato o los trabajadores de una empresa. Cualquier grupo con un objetivo habitacional común y la voluntad de organizarse correctamente.

La cooperativa, una vez constituida e inscripta conforme a la Ley 20.337 de Cooperativas y registrada ante el INAES, puede adquirir un predio, contratar los servicios técnicos necesarios —agrimensor, ingeniero, abogado—, gestionar el loteo ante los organismos provinciales y municipales bonaerenses, y finalmente adjudicar los lotes a sus asociados de manera ordenada y con respaldo legal en cada paso. No es magia: es organización con marco jurídico. La diferencia entre una compra grupal informal y una cooperativa bien constituida es exactamente la diferencia entre la expectativa y el derecho.

Quienes elijan este camino deben igualmente verificar la zonificación del predio antes de adquirirlo, confirmar que la cantidad de socios sea compatible con los lotes que la normativa permite generar, y asegurarse de que el proceso de subdivisión y aprobación de planos se complete antes de iniciar la construcción.

𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐎: 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎 𝐄𝐒 𝐄𝐋 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐄 𝐇𝐀𝐂𝐄 𝐁𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐎 Mi experiencia en el área registral y en la Oficina de Regularización Dominial de la Municipalidad de San Pedro me muestra con frecuencia situaciones que podrían haberse evitado con una consulta oportuna. Grupos que compraron un predio sin verificar la zonificación. Familias que pagaron cuotas durante años por lotes que nunca se inscribieron. Vecinos que construyeron su casa y no pueden acceder a ninguno de los servicios esenciales porque el loteo donde viven nunca fue aprobado por la Provincia.

La consulta profesional antes de la operación no es un trámite de lujo ni una formalidad para grandes inversores. Es la herramienta que permite distinguir una oportunidad real de una promesa sin sustento. El abogado especialista en derecho registral no está ahí para complicar la operación: está para que la operación llegue a buen puerto y el comprador obtenga lo que pagó.