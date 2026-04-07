Clausuraron otra vez el local nocturno de San Lorenzo al 2200 por falta de habilitación y REBA

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, junto a efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO), desplegaron en las últimas horas un operativo de control y fiscalización que culminó con la clausura de un local nocturno.

Las tareas de inspección, realizadas con recursos y medios propios de la fuerza de seguridad local, tuvieron como objetivo verificar la documentación y el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos de esparcimiento nocturno.

Durante el procedimiento, los efectivos se presentaron en el local ubicado en la calle Balcarce al 200 propiedad de un hombre de 50 años. Tras la revisión de la documentación, los agentes constataron que el comercio contaba con la habilitación municipal vigente desde el año 2006 y los permisos correspondientes para su funcionamiento.

Sin embargo, la situación fue distinta en un establecimiento del rubro confitería bailable situado en la calle San Lorenzo al 2200. Al momento de la inspección, el propietario del lugar, un hombre de 47 años, no pudo acreditar la habilitación municipal ni el certificado del Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA).

Ante la falta de los permisos de Seguridad e Higiene y demás documentación obligatoria, el personal policial procedió a la clausura inmediata del local. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de San Pedro, donde se realizarán las actuaciones correspondientes por las infracciones detectadas.