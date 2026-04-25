Clausuran un local nocturno por irregularidades durante un operativo de saturación

Un establecimiento de esparcimiento nocturno fue clausurado en las últimas horas en el centro de la ciudad tras unllevado adelante por las fuerzas de seguridad en conjunto con inspectores municipales.

El despliegue policial y de control se desarrolló en la zona céntrica con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la presencia preventiva en áreas de alta concurrencia. En ese contexto, las autoridades inspeccionaron un local ubicado en la calle Mitre al 1000.

Durante la fiscalización del comercio, el personal interviniente constató que el lugar carecía de la documentación correspondiente para su normal funcionamiento. Según informaron fuentes policiales, las irregularidades detectadas se centraron en la falta de certificados y medidas exigidas en materia de seguridad e higiene.

Ante la detección de las faltas, que comprometen la integridad de los asistentes y trabajadores, se procedió a la clausura inmediata del local y se labraron las actas de infracción pertinentes. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas local, que determinará las sanciones y los pasos a seguir para la eventual regularización del establecimiento.