La Libertad Avanza impulsa el apoyo del HCD a un proyecto para agilizar los desalojos por usurpación

  El bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Pedro, integrado por Joaquín Gonzalez y Melina Panatteri , presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante para respaldar una reforma al Código Procesal Penal bonaerense que busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados. La iniciativa local, ingresada bajo el expediente 5699/26 , apunta a brindar apoyo institucional al proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Florencia Arietto en la Legislatura bonaerense. La propuesta legislativa central propone modificar el artículo 231 bis de la Ley 11.922 , con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada .

Clausuran un local nocturno por irregularidades durante un operativo de saturación


Un establecimiento de esparcimiento nocturno fue clausurado en las últimas horas en el centro de la ciudad tras un operativo de saturación y prevención llevado adelante por las fuerzas de seguridad en conjunto con inspectores municipales.

El despliegue policial y de control se desarrolló en la zona céntrica con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la presencia preventiva en áreas de alta concurrencia. En ese contexto, las autoridades inspeccionaron un local ubicado en la calle Mitre al 1000.

Durante la fiscalización del comercio, el personal interviniente constató que el lugar carecía de la documentación correspondiente para su normal funcionamiento. Según informaron fuentes policiales, las irregularidades detectadas se centraron en la falta de certificados y medidas exigidas en materia de seguridad e higiene.

Ante la detección de las faltas, que comprometen la integridad de los asistentes y trabajadores, se procedió a la clausura inmediata del local y se labraron las actas de infracción pertinentes. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas local, que determinará las sanciones y los pasos a seguir para la eventual regularización del establecimiento. 