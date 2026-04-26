Choque de motos deja dos mujeres heridas

Un accidente de tránsito registrado en la intersección demovilizó este sábado al personal policial y a los servicios de emergencia locales tras la colisión entre dos motos que dejó como saldo

El hecho ocurrió por causas que aún son materia de investigación. Según el reporte oficial, el siniestro involucró a una motocicleta Gilera 110 cc, de colores rojo y negro, que era conducida por un hombre de 42 años. El segundo vehículo implicado, una motocicleta que ya no se encontraba en el lugar al arribo de los efectivos, era guiado por una joven de 22 años, quien viajaba acompañada por una mujer de 41 años.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del segundo rodado debieron ser asistidas y trasladadas de forma consciente hacia el hospital local. Los profesionales médicos que las atendieron confirmaron que las pacientes presentaban lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad, mientras que las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fiscalía local, que dispuso las pericias de rigor para establecer las responsabilidades del caso y localizar el vehículo restante.