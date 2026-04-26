Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero

El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz. La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.

Choque de motos deja dos mujeres heridas


Un accidente de tránsito registrado en la intersección de Martín Fierro y Belgrano movilizó este sábado al personal policial y a los servicios de emergencia locales tras la colisión entre dos motos que dejó como saldo dos mujeres con lesiones.

El hecho ocurrió por causas que aún son materia de investigación. Según el reporte oficial, el siniestro involucró a una motocicleta Gilera 110 cc, de colores rojo y negro, que era conducida por un hombre de 42 años. El segundo vehículo implicado, una motocicleta que ya no se encontraba en el lugar al arribo de los efectivos, era guiado por una joven de 22 años, quien viajaba acompañada por una mujer de 41 años.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del segundo rodado debieron ser asistidas y trasladadas de forma consciente hacia el hospital local. Los profesionales médicos que las atendieron confirmaron que las pacientes presentaban lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad, mientras que las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fiscalía local, que dispuso las pericias de rigor para establecer las responsabilidades del caso y localizar el vehículo restante. 