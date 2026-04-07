Cayó un árbol de gran porte que cortó el tránsito, dañó un auto y afectó servicios

Un árbol de grandes dimensiones se desplomó esta mañana en la vereda de la ex terminal de ómnibus, lo que provocó el corte total de la calzada, daños materiales en un vehículo y la afectación del tendido de servicios públicos.

El incidente se registró alrededor de las 6.45 en la calle Gomendio al 600, en el tramo comprendido entre las arterias Oliveira César y San Martín. Según las primeras informaciones, el añoso ejemplar de jacarandá cedió desde la línea de vereda y cayó transversalmente sobre la calle.







Incluso, las ramas más altas quedaron contra el frente de un estudio jurídico. En el sitio trabaja personal de Defensa Civil, que procedió al vallado preventivo y al corte del tránsito vehicular, junto a cuadrillas de la Cooperativa de Servicios (COOPSER). Los operarios de la prestataria de energía evalúan el estado de los cables tensados y coordinan las tareas de poda para liberar la zona y restablecer la normalidad en el sector afectado. La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Mantenimiento, decidió que, tras el corte del árbol caído, van a extraer un segundo ejemplar. de las mismas características.

Como consecuencia del impacto, un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar sufrió daños en el parabrisas y parte del techo. Asimismo, el follaje y las ramas del árbol ejercen una fuerte presión sobre los cables de energía eléctrica y otros servicios de telecomunicaciones, lo que obligó a una intervención de emergencia para evitar riesgos mayores.