Carrasco: "Hay concejales que no saben nada y carecen de la voluntad de aprender porque se toman a la ligera su responsabilidad"

La secretaria de Salud de la Municipalidad, doctora Isabel Carrasco, cuestionó duramente a los concejales de la oposición tras su presentación ayer en el Concejo Deliberante, donde concurrió para responder a un pedido de informes impulsado por el bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey.

En declaraciones formuladas esta mañana al programa Equipo de Radio, la funcionaria lamentó la falta de preparación de algunos ediles y advirtió sobre la compleja situación que atraviesa el sistema sanitario local ante la falta de cobertura nacional.



"Me parece que hay mucho desconocimiento, algunas personas tenían datos de memoria que fuera de contexto no se entienden. Si uno no comprende para qué sirven esos indicadores y el sentido estadístico que tienen, no sirve", afirmó la secretaria.

Al profundizar sobre el intercambio mantenido con los ediles, Carrasco calificó de "lamentable y muy triste" la actitud de parte de la oposición. Sostuvo que, si bien algunos concejales mostraron voluntad de diálogo, otros demostraron "no saber nada" y carecer de "voluntad de aprender", tomando la responsabilidad que les compete "a la ligera".

"Es una falta de respeto que si llaman a alguien a dialogar con ellos no tengan el más mínimo conocimiento, y se meten en caminos que no manejo yo", agregó la titular de Salud, quien subrayó que, al tratar temas técnicos como el Coeficiente Único de Distribución, percibió que su formación como médica le permitía tener una comprensión superior a la de los propios concejales.

En el plano de la gestión, la funcionaria denunció que el Municipio afronta una situación crítica derivada de la ausencia de políticas del gobierno nacional. Carrasco alertó que existen pacientes que han quedado sin tratamientos oncológicos o renales, y calificó como "criminal" la falta de envío de vacunas, prótesis y medicación para enfermedades poco frecuentes.

La secretaria explicó que el sistema de salud local se encuentra ante un escenario de vulnerabilidad tras la desaparición de la Superintendencia de Seguros de Salud, organismo que actuaba como regulador ante las prepagas: "Acá tenemos obras sociales que no nos pagan hace meses. Estamos accionando legalmente para que nos paguen. La desaparición de la Superintendencia de Seguros de Salud que era intermediaria, nos dejó a la buena de Dios. Había un regulador nacional que tomaba el reclamo de Municipios y Provincias y accionaba en conjunto contra las prepagas. Hoy estamos solos contra las prepagas y todo cae en el Hospital Público. Si uno va al Hospital de Clínicas o el Garrahan, están destruidos. Los hospitales de Santa Fe que tienen otro sistema de salud, también la están pasando mal".

Según Carrasco, el impacto económico es directo: el recorte del programa Remediar obliga a la Municipalidad a destinar alrededor de 200 millones de pesos mensuales adicionales para cubrir la provisión de medicamentos.

"En San Pedro, el gasto que implica la salud pública es enorme. Toda la gente que va a los centros de salud y los hospitales reciben atención absolutamente gratuita. Por más que en ocasiones no encuentren un turno o alguna medicación no esté disponible. Hay Municipios que tienen un esquema similar a San Pedro que hace rato que están en emergencia administrativa y sanitaria" explicó.

Ante este panorama, la funcionaria precisó que la Provincia absorberá parcialmente el déficit nacional, obligando a los profesionales médicos a utilizar formularios especiales para la prescripción en pacientes sin cobertura. El esquema busca garantizar la reposición de fármacos para patologías crónicas, salud mental, diabetes y salud sexual y reproductiva a través del Hospital local.

Finalmente, Carrasco enfatizó el esfuerzo financiero que realiza el distrito para mantener la gratuidad en la atención a pesar de la mora en los pagos por parte de las obras sociales. La secretaria concluyó que el Municipio sostiene la compra de insumos que deberían estar garantizados por fondos nacionales, mientras se inician acciones legales para reclamar los fondos adeudados y sostener la operatividad de los centros de salud ante la creciente demanda.