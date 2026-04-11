Carga de colza y girasol en el puerto de San Pedro con destino a Estados Unidos

El puerto de San Pedro registra actividad este fin de semana con el arribo de un buque de ultramar para carga de granos y la permanencia de una draga en rada operativa.

El buque Agia Triada, de bandera de las Islas Marshall y 175,53 metros de eslora, tiene previsto su atraque en el muelle del Elevador. La embarcación, proveniente de Brasil, operará la carga de unas 5.000 toneladas de colza y 4.200 toneladas de girasol, con destino al puerto de Morehead, Estados Unidos.

Por otra parte, la draga Taccola, de bandera de Luxemburgo y 84,82 metros de eslora, se encuentra en rada operativa. La embarcación, que partió del puerto local, espera instrucciones para iniciar las tareas de dragado.



