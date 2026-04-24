Capturan a un joven que tenía pedido de detención circulando en una moto sin documentación

Durante un operativo de control realizado en la, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) logró la aprehensión de unsobre quien pesaba un pedido de justicia. La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles

Al momento de realizar la identificación de rutina, los efectivos constataron a través del sistema informático que el sujeto poseía una orden de captura y paradero vigente. Dicha medida había sido solicitada por la UFI de Mercedes, organismo que ahora interviene en las actuaciones legales correspondientes para definir la situación procesal del detenido.

Asimismo, los uniformados procedieron al secuestro e incautación de la motocicleta en la que se desplazaba el joven. La medida se tomó debido a que el conductor carecía de toda la documentación reglamentaria requerida para circular, quedando el rodado a disposición del Juzgado de Faltas local.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la sede policial, donde se notificó a las autoridades judiciales solicitantes sobre su captura, garantizando así el cumplimiento de las directivas emanadas por el Departamento Judicial bonaerense.