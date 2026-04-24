Capturan a un joven que tenía pedido de detención circulando en una moto sin documentación

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
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Durante un operativo de control realizado en la madrugada de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) logró la aprehensión de un hombre de 20 años sobre quien pesaba un pedido de justicia. La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y Ansaloni.
Al momento de realizar la identificación de rutina, los efectivos constataron a través del sistema informático que el sujeto poseía una orden de captura y paradero vigente. Dicha medida había sido solicitada por la UFI de Mercedes, organismo que ahora interviene en las actuaciones legales correspondientes para definir la situación procesal del detenido.
Asimismo, los uniformados procedieron al secuestro e incautación de la motocicleta en la que se desplazaba el joven. La medida se tomó debido a que el conductor carecía de toda la documentación reglamentaria requerida para circular, quedando el rodado a disposición del Juzgado de Faltas local.
Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la sede policial, donde se notificó a las autoridades judiciales solicitantes sobre su captura, garantizando así el cumplimiento de las directivas emanadas por el Departamento Judicial bonaerense.
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