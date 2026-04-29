Capacitación vial en La Tosquera: Estudiantes de la Secundaria 16 recibieron asesoramiento sobre licencias de conducir

Personal de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Pedro encabezó una charla informativa destinada a estudiantes de la Escuela Secundaria N° 16 del barrio Los Cazadores (La Tosquera), con el objetivo de facilitar el acceso a la formación vial y promover la seguridad ciudadana en el sector.

La jornada contó con la participación de alumnos de 4°, 5° y 6° año, quienes recibieron asesoramiento técnico por parte de los agentes municipales y el acompañamiento del delegado de la localidad, Carlos García. Durante el encuentro, se brindaron detalles sobre el proceso administrativo y los requisitos legales para la obtención del primer registro de conducir.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la descentralización de los trámites. En ese sentido, se informó a los jóvenes sobre la posibilidad de realizar las charlas de capacitación vial de manera virtual. Este sistema permite que los aspirantes completen las instancias teóricas y prácticas directamente en su barrio, evitando el traslado hacia la sede central de la dependencia ubicada en calle Mitre al 1900.

Asimismo, los capacitadores enfatizaron en la obligatoriedad y la importancia del uso del casco al conducir motovehículos. Las autoridades remarcaron que este elemento de protección es un factor determinante en la preservación de la vida de los motociclistas ante posibles incidentes viales, más allá de representar una norma de tránsito vigente.