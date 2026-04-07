Campedrinos y Nahuel Pennisi celebran el Día de la Zamba con un "enganchado" grabado en vivo (Video)





El dúo Campedrinos presentó este martes un nuevo material audiovisual que captura uno de los momentos más emotivos de su trayectoria: un "enganchado de zambas románticas" interpretado junto a Nahuel Pennisi. El lanzamiento coincide con la celebración del Día de la Zamba, rindiendo homenaje a uno de los géneros más emblemáticos del cancionero popular argentino.

La pieza fue registrada en vivo durante una función a sala llena en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. El material no solo funciona como un registro discográfico, sino que documenta el encuentro generacional de tres artistas que han logrado renovar la escena del folklore actual, logrando que un público mayoritariamente joven acompañe cada verso con fervor.

La colaboración con Pennisi, cuya carrera lo llevó desde sus inicios como músico callejero hasta la consagración en escenarios internacionales como el Festival de Viña del Mar, aporta una sensibilidad particular a la selección de las cuatro zambas que integran el set. Esta unión refuerza el espíritu de canciones que, pese al paso del tiempo, continúan atravesando a distintas generaciones.

Campedrinos, dúo que obtuvo la consagración en el Festival de Cosquín, mantiene un vínculo histórico con este género. Su recorrido con la zamba los ha llevado a representar al país en Chile y a explorar fusiones con artistas de diversos perfiles, tales como Milo J y Agus Bernasconi.

Desde la producción destacaron que el video busca capturar un momento de conexión real sobre el escenario, transformando el espectáculo en un encuentro íntimo entre los músicos y su audiencia. El "enganchado de zambas románticas" ya se encuentra disponible para el público en todas las plataformas digitales de reproducción.