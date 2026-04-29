Campedrinos recibió dos nominaciones a los Premios Gardel

El grupo

recibió

para la edición 2026 de los

el galardón más relevante de la industria fonográfica argentina organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

La agrupación, integrada por Sergio Prada y Agustín Fantili, integra la terna de Mejor Álbum Grupo de Folklore por su trabajo discográfico titulado "Bipolar". En esta categoría, comparten la nominación con las producciones "FAlklore Vol. 1 y 2", "Hasta que aclare" de Eva y Nadia y "Las canciones más lindas del mundo, volumen 2" del conjunto Dos Más Uno.

Asimismo, Campedrinos fue seleccionado en el rubro Mejor Canción en Vivo por su interpretación de "La Taleñita", realizada en colaboración con Milo J en el marco del proyecto FAlklore. En esta terna compiten con "Fanático (en vivo)" de Lali, "Inocente" de Nonpalidece junto a La Delio Valdez, "La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk" de Ca7riel & Paco Amoroso y "Sábado" de Cindy Cat.

El dúo Campedrinos se formó en 2009 tras un encuentro en una fila de audición para un programa de televisión. Sus integrantes son oriundos de las ciudades de Campana y San Pedro, de cuya combinación surgió el nombre de la banda. A lo largo de su trayectoria, el grupo consolidó una propuesta que fusiona el folklore tradicional con sonidos actuales, logrando presencia en los principales festivales del país, tales como Cosquín, Jesús María y Baradero. Cuentan con varias producciones de estudio que los posicionaron como referentes de la renovación del género en la región bonaerense.

Los Premios Gardel se entregan anualmente desde 1999, luego de que CAPIF decidiera reemplazar los antiguos Premios ACE. El galardón consiste en una estatuilla que representa la imagen del cantante de tango Carlos Gardel. El premio mayor es el Gardel de Oro, otorgado al Álbum del Año, una distinción que en ediciones anteriores fue recibida por figuras como Sandro, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati y Charly García.