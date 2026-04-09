Camión de Pastas y Lácteos recorrerá San Pedro y localidades con precios promocionales

La Secretaría de Servicios Públicos, anunció la apertura del calendario oficial para la poda del arbolado urbano, que se extenderá desde el 1º de mayo hasta el 31 de agosto. La medida se encuadra en lo establecido por la Ordenanza 3884/85, que regula el mantenimiento de las especies arbóreas en la vía pública para garantizar la preservación del patrimonio forestal de la ciudad. Según informaron las autoridades locales, los vecinos interesados en realizar estas tareas deberán tramitar obligatoriamente una autorización previa. El proceso se inicia con la presentación de una nota formal en la Mesa de Entrada del Palacio Municipal, ubicada en Pellegrini 150. Una vez que la solicitud sea evaluada y aprobada, el permiso definitivo deberá ser retirado en las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos, en calle Arnaldo 150.