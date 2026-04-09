Camión de Pastas y Lácteos recorrerá San Pedro y localidades con precios promocionales

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El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con el municipio de San Pedro, confirmó el regreso del programa de "Pastas y Lácteos para Todos" a la ciudad y sus localidades rurales durante las jornadas de este viernes 10 y sábado 11 de abril. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de los vecinos a productos de la canasta básica con precios promocionales mediante la venta directa en camiones itinerantes.
El cronograma de atención comenzará este viernes con un extenso recorrido por las localidades del partido para garantizar el alcance territorial de la medida. De acuerdo a lo informado por la cartera agraria bonaerense, los puestos de venta funcionarán de forma simultánea o escalonada en puntos estratégicos para la comunidad.
En la localidad de Gobernador Castro, el camión atenderá de 8.30 a 13.00 frente a la Delegación Municipal, mientras que en Río Tala el horario de atención será el mismo, también frente a la sede administrativa local. Durante la tarde, el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, donde permanecerá de 14.00 a 15.30 frente a la plaza principal. Posteriormente, el servicio llegará a Santa Lucía de 15.30 a 18.00 frente a la Delegación y finalizará la jornada en Vuelta de Obligado, atendiendo de 16.30 a 18.00 en la Plaza Santiago Moreira.
Para la jornada del sábado 11 de abril, la actividad se concentrará exclusivamente en la ciudad cabecera de San Pedro. El camión de pastas y lácteos se ubicará en la Plaza Constitución, donde los vecinos podrán acercarse a partir de las 8.30 y hasta las 14.00 para adquirir los productos ofrecidos por el programa de Alimentos Bonaerenses.
Esta política pública busca fortalecer el consumo interno y aliviar el impacto de la inflación en la economía familiar, permitiendo que productos lácteos y pastas frescas lleguen directamente desde los productores al consumidor final sin intermediarios que encarezcan los costos.
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