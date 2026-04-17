Básquet: Náutico renueva sus ilusiones de ascenso en el arranque del Pre-Federal 2026

La primera división masculina del Club Náutico de San Pedro pondrá en marcha este viernes su participación en el torneo Pre-Federal 2026, competencia en la que buscará por sexta temporada consecutiva alcanzar el histórico ascenso a la Liga Federal, la tercera categoría del básquetbol nacional.

El equipo sampedrino se enfrentará desde las 21 horas a Independiente de Zárate, como visitante en el gimnasio Omar Olguín.

El "Celeste" afronta este nuevo desafío bajo la conducción técnica de Luciano Suárez. El entrenador zarateño se incorporó al proyecto tras la salida de Samuel Panatteri, aportando su experiencia previa en clubes como Zárate Basket e Independiente, donde registró pasos exitosos con ascensos a certámenes nacionales.

El plantel mantiene una marcada identidad local, ya que la base del equipo está conformada casi en su totalidad por jugadores formados en la cantera del club. La nómina cuenta con referentes como el capitán Felipe Sánchez, Leandro "Pájaro" Bordoy, Federico Aldama, Maximiliano Lococo, Emir Diamante, Juan Pierdominici, Santiago Delprino, Juan Emilio Marzorati, Rodrigo Bravo, Salvador Saccá, Felipe Morán y Joaquín Gómez.

A este grupo se sumaron los regresos de Joaquín Pintor y Benjamín Terré, junto con la incorporación de Faramir Zawadski, el base Juan Bautista Brutti y el pivote baraderense Salvador Mazzucchelli, quienes completan una estructura que busca consolidarse en el plano regional.





En cuanto a la modalidad del torneo, el formato presenta modificaciones respecto a la edición anterior. El certamen se divide en una Etapa Regional donde Náutico integra la Zona Norte 3 junto a Independiente, Náutico y Defensores Unidos de Zárate, además de Platense de La Plata. Posteriormente, se desarrollará una segunda instancia que contará con la incorporación de equipos que actualmente disputan la Liga Federal.

El objetivo de la institución sanpedrina es dar el salto de categoría, hito que buscarán por primera vez en la historia del básquetbol de la ciudad. El antecedente más cercano fue la final del Provincial 2021 disputada en Junín, resultado que marcó el inicio de este ciclo de participaciones sostenidas en las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2025.