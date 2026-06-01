San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería y avanza en gestiones para impulsar el turismo social y sindical

San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional.

La apertura institucional del evento contó con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, profesor Luciano Arias, y la Directora de Turismo, licenciada Marcela Cuñer, quienes encabezaron el inicio de las jornadas de debate técnico y empresarial destinadas a fortalecer el posicionamiento del destino.

En forma paralela a este encuentro, se llevaron a cabo actividades de vinculación territorial junto a referentes del sector gremial. El concejal Martín Rivas informó sobre la visita de Pablo Merzi, representante de la Rueda de Turismo Social Sindical, con quien se realizó una recorrida por diversos establecimientos y espacios estratégicos para el desarrollo turístico local.

En ese contexto, se concretó una reunión de trabajo que incluyó al Intendente Municipal y a la Directora de Turismo, orientada a profundizar las líneas de articulación entre el sector público y el privado. Durante el cónclave se avanzó en la futura firma de convenios de cooperación y en el diseño de nuevas acciones de promoción. Asimismo, las autoridades evaluaron la factibilidad de organizar en la ciudad un importante encuentro vinculado al turismo social y sindical durante los próximos meses, con el objetivo de fomentar la llegada de visitantes y nuevas inversiones al distrito.