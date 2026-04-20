Baja presión de agua en diversos barrios por la rotura de una bomba en Saavedra y 11 de Septiembre

Diversos barrios de la ciudad registran una sensible baja en la presión del suministro de agua potable debido a una avería detectada en una de las bombas principales del sistema, ubicada en la intersección de las calles Saavedra y 11 de Septiembre.

El desperfecto técnico afecta específicamente a un retén del equipo, lo que obligó a una intervención de urgencia por parte de las cuadrillas del área de Servicios Sanitarios. Según informaron desde la comuna, el daño en el componente mecánico impide el funcionamiento normal de la impulsión hacia la red general.

Las tareas de reparación presentan una complejidad técnica adicional, ya que el personal especializado debe trabajar en el vaciado de la cámara para acceder al sector dañado. Para ello, se dispuso la utilización de una bomba externa de gran capacidad que permita drenar el compartimiento y facilitar las maniobras de recambio de las piezas afectadas.

Se estima que los trabajos se extenderán durante la jornada, por lo que el servicio se verá resentido en los sectores que dependen de dicho nodo de distribución. Las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado de las reservas domiciliarias y limitar el consumo a tareas esenciales hasta tanto se normalice la presión en la red.

Una vez finalizadas las tareas de reparación en el retén y reactivado el bombeo, el suministro comenzará a regularizarse de manera paulatina en las zonas afectadas. Por el momento, el personal municipal permanece en el lugar con equipos de apoyo para agilizar el operativo de mantenimiento.