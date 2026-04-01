Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Avanzan las mejoras en el Estadio con el aporte del sector privado


 Continúan en el Estadio Municipal "Don José de San Martín" una serie de obras de mejora en su infraestructura, tendientes a optimizar las condiciones de seguridad y servicios del predio deportivo. Los trabajos se llevan adelante a través de un esquema de colaboración que cuenta con el aporte de diversos comercios y empresas de la ciudad.

En la etapa actual de las tareas, el personal abocado a las reformas avanza con la construcción del tapial perimetral, una estructura clave para la delimitación y protección del recinto. Asimismo, se ejecutan las obras para un nuevo acceso destinado exclusivamente al ingreso de ambulancias, lo que permitirá agilizar la asistencia médica y cumplir con los protocolos de emergencia vigentes para eventos masivos.

Complementariamente, el plan de mejoras incluye la edificación de una parrilla en el sector asignado a la parcialidad visitante, con el objetivo de ampliar las comodidades disponibles en dicha área. Desde la administración del estadio destacaron la importancia del acompañamiento del sector privado local para sostener el mantenimiento y la puesta en valor del principal escenario futbolístico del distrito.