Autoridades escolares y policiales refuerzan la seguridad tras las pintadas y videos con amenazas

La comunidad educativa activó un protocolo de prevención tras la aparición de pintadas con amenazas de tiroteos en los sanitarios de establecimientos locales, un hecho vinculado a un desafío viral que circula en plataformas digitales. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad dispusieron una custodia con personal uniformado en los accesos de la Escuela Normal y la Escuela Secundaria 17.

El clima de preocupación se intensificó anoche cuando, a través de grupos de WhatsApp, comenzó a difundirse un video en el que un menor de edad exhibía un arma de fuego mientras profería amenazas. Si bien las primeras investigaciones indicaron que el material audiovisual no corresponde a la realidad local y fue extraído de contextos ajenos al distrito, la incertidumbre provocó que algunos padres optaran por no enviar a sus hijos a clases durante la jornada de hoy.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), la Jefa Distrital de Educación, Lorena López, abordó la situación: "No hay que generar pánico, se tienen que generar espacios de diálogo. Ver qué nos lleva a tener estas actitudes y tomar este tipo de amenazas y analizar la gravedad de la situación, aunque no tengamos la posibilidad de saber si es una broma o no porque está interviniendo la Justicia. Los adultos debemos tener una mirada más abierta con escuchas. Esto lo genera el uso irresponsable de las redes sociales".

La funcionaria detalló el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad del municipio: "Estamos trabajando incluso desde antes de que tomáramos conocimiento de la primera pintada, con el Secretario de seguridad de la Municipalidad, con total predisposición. Armamos dispositivos no solo de cuidado, porque van a ver fuerzas de seguridad acompañando de manera preventiva, sino también tomar otras acciones. Estuvimos hasta anoche trabajando con ellos, viendo cuáles eran las mejores estrategias".

Sobre la intervención en las instituciones, López señaló: "En la Escuela 17 y la Escuela Secundaria 4. Las escuelas son los espacios en donde se tiene que trabajar sobre esta situación, para concientizarse de que tenemos que ser responsables y comprometidos. Del discurso de ellos mismos salió que el 90% de las problemáticas surgen desde las redes sociales. Ellos mismos pudieron hacer ese análisis y eso habla de la función trascendental que tenemos los adultos. Por eso apelamos a la comunicación y sensibilizar la importancia de hacer uso responsable de las redes sociales".

Finalmente, la Jefa Distrital subrayó la necesidad de una postura activa de la comunidad: "No vamos a desestimar nada, pero estamos atentos a cualquier situación y trabajar con los chicos y las familias. Es necesario poner mucha palabra, mucho espacio de diálogo, con tranquilidad, con respeto. Que no se viralicen videos que nada tenían que ver con nuestros estudiantes. Se podía detectar que eran cuestiones tomadas de las redes, pero tenemos que concientizar. Si observamos una situación en un grupo de WhatsApp, no podemos naturalizarlo".