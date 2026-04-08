ARBA: Este jueves vence la segunda cuota del Impuesto Automotor con descuentos del 10 por ciento

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 9 de abril vence el plazo para abonar con descuento la segunda cuota del Impuesto Automotor. Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago utilizado.

Desde el organismo recordaron que el esquema tributario vigente para este año contempla una reducción en la carga para el 75 por ciento del parque automotor bonaerense. Asimismo, la modalidad permite el pago en hasta diez cuotas con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.

Para cumplimentar el trámite, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial www.arba.gob.ar y seleccionar la opción "Pagá tus impuestos", donde es posible utilizar tarjeta de crédito o generar el código para cajeros automáticos. Además, se encuentra habilitada la opción digital mediante la aplicación Cuenta DNI, a través del escaneo del código QR enviado por correo electrónico.

En caso de optar por la modalidad presencial, los contribuyentes podrán dirigirse a entidades bancarias autorizadas o bocas de expendio de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta desde la plataforma web.

Por otra parte, la agencia recaudadora anticipó que el próximo martes 14 de abril operará el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para los terrenos baldíos. Al igual que en el caso de las patentes, quienes no registren deudas y abonen en la fecha estipulada contarán con un beneficio del 10 por ciento de descuento.