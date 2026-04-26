Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero

El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz. La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.

Aprehendieron a un joven tras agredir y amenazar a su hermano menor en un conflicto familiar

 


Un joven de 23 años fue aprehendido anoche por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) tras protagonizar un violento episodio en una vivienda ubicada sobre la calle Molina, donde agredió físicamente y amenazó a su hermano menor de edad.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado de emergencia que alertó a las autoridades sobre un conflicto familiar en el domicilio mencionado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el agresor había atacado a un adolescente de 14 años, quien resultó ser su hermano.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención profesional acompañada por un adulto responsable. Según fuentes policiales, el menor presentaba signos de la agresión física y se radicó la denuncia correspondiente por las amenazas proferidas durante el incidente.

En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de lesiones y amenazas. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de la justicia.