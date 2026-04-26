Aprehendieron a un joven tras agredir y amenazar a su hermano menor en un conflicto familiar

Un joven defue aprehendido anoche por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) tras protagonizar un violento episodio en una vivienda ubicada sobre la calle, donde agredió físicamente y amenazó a su hermano menor de edad.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado de emergencia que alertó a las autoridades sobre un conflicto familiar en el domicilio mencionado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el agresor había atacado a un adolescente de 14 años, quien resultó ser su hermano.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención profesional acompañada por un adulto responsable. Según fuentes policiales, el menor presentaba signos de la agresión física y se radicó la denuncia correspondiente por las amenazas proferidas durante el incidente.

En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de lesiones y amenazas. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de la justicia.