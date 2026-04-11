Aprehendieron a un joven de 20 años armado y le secuestraron la moto por falta de documentación

Personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) de la policía local aprehendió en la jornada de ayer a un joven de 20 años en la intersección de las calles Mateo Sbert y Lavalle, tras ser sorprendido en la vía pública portando un arma blanca.

El procedimiento se originó durante recorridos preventivos realizados por los efectivos motorizados en la zona. Al identificar al sospechoso, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un elemento punzante, por lo cual procedieron a su traslado a la dependencia policial.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el Juzgado de Paz local dispuso que el individuo fuera notificado de la formación de una causa judicial. Una vez cumplidos los recaudos legales, el magistrado interviniente ordenó su puesta en libertad.

En el marco del mismo operativo, los agentes del GTM procedieron al secuestro de una motocicleta de 150 cc de color negro, en la que se trasladaba el joven al momento de ser interceptado. El rodado fue incautado debido a que su conductor carecía de la documentación obligatoria para circular. Por esta irregularidad administrativa, se dio intervención al Juzgado de Faltas municipal, que determinará las sanciones correspondientes.