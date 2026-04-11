Aprehendieron a un hombre tras amenazar a su padrastro con un hierro y hallarle marihuana en su domicilio

Un hombre de 26 años fue aprehendido en las últimas horas en esta ciudad, acusado de amenazar a su padrastro y por tenencia ilegal de estupefacientes, tras un operativo llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC).

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Cruz Roja al 1500. Según informaron fuentes policiales, el agresor intimidó a su padrastro, un hombre de 63 años, utilizando un trozo de hierro tipo mecha. Tras la intervención de los efectivos, la víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención por parte del personal especializado.

Durante el procedimiento de aprehensión, los uniformados realizaron una requisa en el domicilio donde encontraron una planta de marihuana con cogollos, la cual arrojó un peso total de 41 gramos. Además, se procedió al secuestro del elemento metálico utilizado por el joven para perpetrar las amenazas.

La causa quedó a cargo de la fiscalía local en turno, que dispuso la notificación de las actuaciones por los delitos de amenazas en el marco de violencia familiar y tenencia de estupefacientes. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado en el sector de calabozos a disposición de la justicia.