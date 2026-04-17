Aprehendieron a un hombre de 60 años tras robar elementos de iluminación de una vivienda

La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de San Pedro oficializó el relanzamiento del programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca consolidar y expandir la separación de residuos en origen dentro de la comunidad educativa del distrito. El acto de presentación tuvo lugar en la Casona de Turismo y contó con la presencia de directivos de instituciones educativas que participaron en la experiencia piloto durante 2025, así como representantes de nuevos establecimientos que se integran a la propuesta este año. Durante el encuentro, se realizó un balance de los resultados obtenidos y se definieron estrategias conjuntas para fortalecer la implementación del programa en el actual ciclo lectivo.
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Un hombre de 60 años fue aprehendido ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), acusado de haber sustraído diversos elementos de iluminación de una propiedad deshabitada ubicada en la calle Arnaldo al 800.
El hecho se registró durante la mañana, cuando el individuo ingresó a la vivienda, propiedad de un vecino de 61 años, y retiró sin ejercer violencia faroles de iluminación y una lámpara tipo LED.
Tras ser interceptado por los efectivos policiales, el sujeto fue trasladado a la dependencia local, donde se labraron las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y, tras evaluar los pormenores del episodio, dispuso que se notificara al aprehendido de la causa iniciada por hurto y que recuperara su libertad poco después.
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