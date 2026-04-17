Aprehendieron a un hombre de 60 años tras robar elementos de iluminación de una vivienda

Un hombre de 60 años fue aprehendido ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), acusado de haber sustraído diversos elementos de iluminación de una propiedad deshabitada ubicada en la calle Arnaldo al 800.

El hecho se registró durante la mañana, cuando el individuo ingresó a la vivienda, propiedad de un vecino de 61 años, y retiró sin ejercer violencia faroles de iluminación y una lámpara tipo LED.

Tras ser interceptado por los efectivos policiales, el sujeto fue trasladado a la dependencia local, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y, tras evaluar los pormenores del episodio, dispuso que se notificara al aprehendido de la causa iniciada por hurto y que recuperara su libertad poco después.