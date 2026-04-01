Aprehendieron a dos hombres buscados por violación de domicilio y tenencia de armas de guerra

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro aprehendió a dos hombres que contaban con requerimientos judiciales pendientes, en el marco de distintos operativos de prevención y control realizados en la vía pública.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de las calles Hermano Indio y Lavalle. Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 31 años sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por el delito de violación de domicilio, con fecha de alta el 20 de febrero de 2023. La medida había sido dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5. Tras la intervención judicial, el magistrado interviniente ordenó su presentación a la primera audiencia para regularizar su situación y su posterior liberación.

Por otra parte, durante recorridas preventivas efectuadas ayer en la calle Independencia al 1400, funcionarios de la misma dependencia policial aprehendieron a un hombre de 43 años. Al verificar sus datos filiatorios, se constató que registraba un pedido de captura activo por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y de fuego civil, bajo la órbita del Tribunal Criminal N° 2 de San Nicolás.

En este segundo caso, y mediante el oficio correspondiente, la justicia dispuso la inmediata detención del sujeto tras habérsele revocado el beneficio de la excarcelación. Ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar cumplimiento a los requerimientos de cada causa.