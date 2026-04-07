Aprehenden a un joven con una moto robada durante un operativo de saturación

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de San Pedro tras ser interceptado por efectivos policiales mientras circulaba en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo en la vecina localidad de Baradero.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, en el marco de un operativo de saturación y control vehicular desarrollado en la intersección de la calle Aulí al 945.

Al momento de la identificación, los uniformados constataron que la motocicleta en la que se desplazaba el sospechoso, una Keller de 110cc color azul, registraba un pedido de secuestro con fecha del 26 de marzo de 2026. La medida legal había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 08 de Baradero.

El conductor, oriundo de dicha localidad, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente bajo la carátula de "Encubrimiento". En el hecho intervino la UFI Nº 11, que dispuso el cumplimiento de las actuaciones de rigor y, posteriormente, la libertad del joven conforme a los plazos legales vigentes.