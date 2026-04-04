Aprehenden a un hombre tras amenazar a una vecina con un machete

Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas tras amenazar de muerte a una vecina con un machete en el marco de una disputa territorial, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se produjo en la calle Juan Ismael Giménez, donde efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) se constituyeron tras reiteradas alertas recibidas a través del sistema de emergencias 911 que daban cuenta de un conflicto vecinal.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron cómo el sospechoso intimidaba y profería amenazas de muerte contra una mujer de 40 años utilizando un machete. Según indicaron los voceros, la confrontación entre ambos se habría originado por una disputa "de índole territorial".

Durante el operativo, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión del agresor y al secuestro del machete, como así también de otra arma blanca que el sujeto tenía en su poder al momento de la intervención.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 11 de San Pedro, que dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial bajo la carátula de "Amenazas Agravadas" hasta tanto se resuelva su situación procesal.