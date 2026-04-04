Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Aprehenden a un hombre tras amenazar a una vecina con un machete

 


Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas tras amenazar de muerte a una vecina con un machete en el marco de una disputa territorial, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se produjo en la calle Juan Ismael Giménez, donde efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) se constituyeron tras reiteradas alertas recibidas a través del sistema de emergencias 911 que daban cuenta de un conflicto vecinal.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron cómo el sospechoso intimidaba y profería amenazas de muerte contra una mujer de 40 años utilizando un machete. Según indicaron los voceros, la confrontación entre ambos se habría originado por una disputa "de índole territorial".

Durante el operativo, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión del agresor y al secuestro del machete, como así también de otra arma blanca que el sujeto tenía en su poder al momento de la intervención.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 11 de San Pedro, que dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial bajo la carátula de "Amenazas Agravadas" hasta tanto se resuelva su situación procesal.