Aprehenden a un hombre cuando intentaba robar el alambrado perimetral de un paso a nivel

Un hombre defue aprehendido por personal policial tras ser sorprendido sustrayendo elementos de infraestructura en el. El operativo se concretó ayer, luego de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso se encontraba retirando el alambrado perimetral que resguarda la zona de vías, una medida de seguridad fundamental para el tránsito ferroviario y peatonal. Ante la flagrancia del hecho, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del individuo.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó imputado bajo la carátula de. Debido a que el ilícito afecta directamente a bienes y servicios bajo jurisdicción nacional, el detenido fue puesto a disposición de la, que llevará adelante las actuaciones legales pertinentes.