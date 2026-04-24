Aprehenden a un hombre cuando intentaba robar el alambrado perimetral de un paso a nivel

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
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Un hombre de 34 años fue aprehendido por personal policial tras ser sorprendido sustrayendo elementos de infraestructura en el paso a nivel de la calle Basavilbaso. El operativo se concretó ayer, luego de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias 911.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso se encontraba retirando el alambrado perimetral que resguarda la zona de vías, una medida de seguridad fundamental para el tránsito ferroviario y peatonal. Ante la flagrancia del hecho, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del individuo.
El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó imputado bajo la carátula de robo en grado de tentativa. Debido a que el ilícito afecta directamente a bienes y servicios bajo jurisdicción nacional, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia Federal, que llevará adelante las actuaciones legales pertinentes.
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