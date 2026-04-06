Aprehenden a un conocido delincuente tras el robo de una motocicleta en una vivienda

Un conocido delincuente de 34 años fue aprehendido ayer por la mañana en la intersección de las calles Ayacucho y Cruz Roja, luego de haber sustraído una motocicleta de una vivienda particular, según informaron fuentes policiales.

La intervención se produjo cuando los efectivos sorprendieron al sujeto mientras intentaba ocultar un motovehículo tipo 110 cc. De acuerdo a la investigación posterior, el rodado había sido robado momentos antes de un domicilio ubicado en la calle Balcarce al 1000, propiedad de una mujer de la misma edad que el detenido.

Para cometer el ilícito, el autor del hecho forzó el portón de ingreso de la vivienda, logrando retirar la unidad. Tras su captura, el hombre fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El caso fue caratulado como robo agravado por su comisión con efracción. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con el proceso judicial contra el imputado.