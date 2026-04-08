Apicultores condenados por incendios en el Delta presentan un recurso ante la Corte Suprema

La defensa de tres apicultores condenados por provocar un incendio que afectó 6.000 hectáreas en el Delta del Paraná interpuso un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise las penas de prisión efectiva dictadas en su contra.

La medida judicial surge tras la reciente ratificación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de las condenas impuestas en julio de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Las penas recayeron sobre Jesús Alberto Magallanes y Oscar Alberto Magallanes, sentenciados a tres años y seis meses de prisión, y Miguel Ramón Morales, con una pena de tres años y dos meses.

Los hechos se remontan a agosto de 2022 en la zona de Islas de las Lechiguanas, departamento Gualeguay. Según la instrucción de la causa, los acusados —oriundos de la localidad bonaerense de San Pedro— iniciaron un "contrafuego" para proteger sus colmenas ante un incendio cercano en el arroyo El Tigre. Sin embargo, la acción del viento propagó las llamas, derivando en un estrago doloso que devastó miles de hectáreas de pastizales y humedales.

En su momento, el fiscal general federal José Ignacio Candioti destacó la relevancia del fallo por el grave daño al ecosistema y a la salud pública, señalando que se trataba de las primeras condenas de este tipo en la provincia de Entre Ríos con un fuerte carácter disuasorio para la prevención de delitos ambientales.

Tras la confirmación de la sentencia el pasado 26 de febrero, el Ministerio Público de la Defensa formalizó el recurso extraordinario el 11 de marzo, buscando que el máximo tribunal del país analice el caso y revierta la situación procesal de los tres apicultores.