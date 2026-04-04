"Animate Vos Valés": inscripciones para una amplia oferta de talleres deportivos gratuitos en barrios y localidades

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección de Deportes, anunció la apertura de inscripciones para una variada oferta de actividades gratuitas que se desarrollarán en diferentes barrios y localidades del partido durante la temporada 2026.

"Animate, vos valés" es un programa que busca descentralizar el acceso a la práctica física, utilizando centros comunitarios, plazas, playones y el Estadio Municipal como sedes. Los interesados deben presentarse directamente en el lugar y día de la actividad de su interés para efectivizar la inscripción.

La grilla de actividades y sedes confirmada es la siguiente:

Estadio Municipal La sede central contará con musculación en el gimnasio de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00. Además, funcionará la Escuela de Arqueros los lunes, miércoles y jueves (hasta 12 años de 17.30 a 18.30, y mayores de 12 años de 18.30 a 19.30) y clases de Educación Funcional para adultos los martes y jueves de 9.15 a 10.15.

Localidades y Barrios

Doyle: Educación Funcional para adultos en la plaza los martes de 8.00 a 9.00, y jueves y viernes de 17.15 a 18.15.

Tiro Federal: Educación Funcional para adultos en el salón los lunes y miércoles de 10.00 a 11.00.

Barrio Villa Igoillo: Educación Funcional para adultos en la cancha de fútbol los lunes, miércoles y jueves de 16.30 a 17.30.

Barrio Los Aromos: Deportes en el playón los lunes y miércoles de 16.30 a 17.30.

Los Aromitos: Deportes los lunes y miércoles de 17.20 a 18.20.

Cooperativa Canaletas: Canotaje los lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 17.00.

CIC: Karate los lunes y jueves de 13.00 a 14.00, y Deportes los martes y jueves de 14.00 a 15.00.

Centro "El Amanecer": Karate los viernes de 14.00 a 16.00.

Villa Lolita: Deportes los lunes y miércoles de 13.45 a 14.45.

Barrio 291: Deportes los martes y viernes de 16.30 a 17.30.

Depuradora: Deportes los martes y jueves de 16.45 a 17.45.

Desde el municipio destacaron que todas las propuestas son de carácter gratuito y tienen como objetivo promover hábitos saludables y la integración vecinal a través del deporte.