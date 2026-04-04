Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

"Animate Vos Valés": inscripciones para una amplia oferta de talleres deportivos gratuitos en barrios y localidades


La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección de Deportes, anunció la apertura de inscripciones para una variada oferta de actividades gratuitas que se desarrollarán en diferentes barrios y localidades del partido durante la temporada 2026.

"Animate, vos valés" es un programa que busca descentralizar el acceso a la práctica física, utilizando centros comunitarios, plazas, playones y el Estadio Municipal como sedes. Los interesados deben presentarse directamente en el lugar y día de la actividad de su interés para efectivizar la inscripción.

La grilla de actividades y sedes confirmada es la siguiente:

Estadio Municipal La sede central contará con musculación en el gimnasio de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00. Además, funcionará la Escuela de Arqueros los lunes, miércoles y jueves (hasta 12 años de 17.30 a 18.30, y mayores de 12 años de 18.30 a 19.30) y clases de Educación Funcional para adultos los martes y jueves de 9.15 a 10.15.

Localidades y Barrios

  • Doyle: Educación Funcional para adultos en la plaza los martes de 8.00 a 9.00, y jueves y viernes de 17.15 a 18.15.

  • Tiro Federal: Educación Funcional para adultos en el salón los lunes y miércoles de 10.00 a 11.00.

  • Barrio Villa Igoillo: Educación Funcional para adultos en la cancha de fútbol los lunes, miércoles y jueves de 16.30 a 17.30.

  • Barrio Los Aromos: Deportes en el playón los lunes y miércoles de 16.30 a 17.30.

  • Los Aromitos: Deportes los lunes y miércoles de 17.20 a 18.20.

  • Cooperativa Canaletas: Canotaje los lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 17.00.

  • CIC: Karate los lunes y jueves de 13.00 a 14.00, y Deportes los martes y jueves de 14.00 a 15.00.

  • Centro "El Amanecer": Karate los viernes de 14.00 a 16.00.

  • Villa Lolita: Deportes los lunes y miércoles de 13.45 a 14.45.

  • Barrio 291: Deportes los martes y viernes de 16.30 a 17.30.

  • Depuradora: Deportes los martes y jueves de 16.45 a 17.45.

Desde el municipio destacaron que todas las propuestas son de carácter gratuito y tienen como objetivo promover hábitos saludables y la integración vecinal a través del deporte.