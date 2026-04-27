Amplían la red de agua en el Barrio Aduana

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Pedro mantiene el desarrollo de las tareas orientadas a la extensión de la red de agua potable en el Barrio Aduana. Estas labores forman parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura básica para los residentes de dicho sector.

​La ejecución de la obra se lleva a cabo bajo una modalidad de trabajo conjunto entre el Estado local y la comunidad. En este marco, los vecinos del barrio realizaron la adquisición de los materiales requeridos para la extensión, mientras que la administración municipal dispuso la mano de obra especializada y la logística necesaria para el desarrollo técnico de la instalación.

​Durante la fase actual de los trabajos, el personal completó el tendido de aproximadamente 120 metros de cañería. Esta intervención permite incrementar de manera directa el alcance de la red existente, facilitando el acceso al suministro de agua y optimizando la prestación del servicio esencial en la zona intervenida.