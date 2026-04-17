Amenazas en escuelas: Educación emitió recomendaciones y pidió no viralizar los mensajes en redes sociales

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, bajo la gestión de Flavia Terigi, difundió un comunicado oficial con recomendaciones frente a la preocupante escalada de amenazas que afectan a establecimientos educativos tanto a nivel regional como nacional.

Ante la proliferación de mensajes intimidatorios vehiculizados mediante pintadas, carteles y diversas plataformas digitales, la cartera educativa enfatizó que estos hechos fueron abordados específicamente durante el Consejo Federal de Educación.

Desde el organismo advirtieron que gran parte de estas amenazas se originan en redes sociales donde interactúan estudiantes. Al respecto, el documento subrayó que la reproducción de dichos mensajes constituye una conducta grave que vulnera la convivencia institucional y genera daños directos, advirtiendo que tales actos pueden derivar en investigaciones judiciales.

El texto oficial apela a la intervención de las familias, solicitando un acompañamiento basado en el diálogo con los jóvenes y un trabajo corresponsable junto a los equipos docentes. Asimismo, se instó a los involucrados en estas acciones a reconocer su responsabilidad y avanzar en instancias reparatorias.

La Dirección General diferenció estas intimidaciones de los episodios de violencia interpersonal registrados recientemente, tales como riñas entre alumnos, aunque hizo hincapié en la gravedad de aquellos casos que involucraron el uso de armas por la potencialidad de daño a la integridad física.

En relación a la seguridad, las autoridades educativas informaron que se detectó una comunidad digital dedicada a la exaltación de ataques de esta naturaleza, una situación que actualmente es objeto de monitoreo por parte del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

Para coordinar los criterios de actuación, se llevaron a cabo reuniones entre inspectores regionales y distritales junto a las fuerzas de seguridad. La cartera educativa remarcó que cuenta con protocolos y orientaciones vigentes para garantizar una intervención inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el entorno escolar.

Finalmente, el organismo expresó su solidaridad con las comunidades educativas damnificadas y ratificó su acompañamiento a cada institución en el abordaje de las situaciones vividas durante esta semana.





Este es el comunicado completo:

"La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informa que, ante la situación generada por la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos y ante otros sucesos que afectaron la convivencia institucional, se envió un comunicado a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense, a través de la Dirección de Inspección General, Jefaturas Regionales y Distritales, a fin de plantear orientaciones para su abordaje.

El material fue remitido con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en un contexto de preocupación, para sostener la convivencia institucional y priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias, y evitar la reproducción o viralización de los mensajes, con el fin de no amplificar el temor ni generar nuevos episodios.

En este sentido, la Directora General Flavia Terigi señaló: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”.

Además, agregó: “Es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación. El trabajo conjunto entre escuelas y familias es clave para sostener la convivencia y acompañar a las y los estudiantes en este contexto”.

Asimismo, se refuerza la importancia de sostener espacios de diálogo en cada institución, involucrando a toda la comunidad educativa, y promoviendo prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo.

La Dirección General de Cultura y Educación continúa acompañando a cada institución educativa en este proceso, reafirmando el compromiso con el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y la construcción de entornos escolares seguros.

La Plata, 17 de abril de 2026".