Amenazas en escuelas: Allanamiento en la casa de un joven de 16 años y secuestro de una navaja

Personal policial delllevó a cabo en la madrugada de este sábado unen una vivienda ubicada en la calle, en el marco de una investigación pordirigidas contra unade esa localidad.

El operativo, otorgado por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás, permitió el secuestro de un arma blanca y un teléfono celular, elementos que eran buscados por los investigadores a raíz de la denuncia original.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento está vinculado a las amenazas registradas recientemente hacia un colegio de la zona. Como resultado del diligenciamiento, un joven de 16 años fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia Juvenil.

El hecho se suma a una serie de situaciones similares que han puesto en alerta a las autoridades educativas y de seguridad en la región, quienes mantienen un monitoreo constante sobre este tipo de conductas intimidatorias en el ámbito escolar.