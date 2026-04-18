Amenazas en escuelas: Allanamiento en la casa de un joven de 16 años y secuestro de una navaja

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro llevó a cabo en la madrugada de este sábado un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 25 de mayo al 500, en el marco de una investigación por intimidación pública y amenazas dirigidas contra una institución educativa de esa localidad.
El operativo, otorgado por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás, permitió el secuestro de un arma blanca y un teléfono celular, elementos que eran buscados por los investigadores a raíz de la denuncia original.
Fuentes policiales informaron que el procedimiento está vinculado a las amenazas registradas recientemente hacia un colegio de la zona. Como resultado del diligenciamiento, un joven de 16 años fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia Juvenil.
El hecho se suma a una serie de situaciones similares que han puesto en alerta a las autoridades educativas y de seguridad en la región, quienes mantienen un monitoreo constante sobre este tipo de conductas intimidatorias en el ámbito escolar.