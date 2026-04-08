Allanamiento y detención tras el robo de prendas de vestir

Un hombre de 25 años fue aprehendido hoy tras un allanamiento en su domicilio, acusado de ser el autor de un hurto cometido en un local comercial de esta ciudad.

El procedimiento fue el resultado de una investigación llevada adelante por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) local. Las averiguaciones permitieron establecer la presunta autoría del sujeto en un ilícito ocurrido días atrás en un comercio, el cual fue perpetrado en ausencia de moradores.

Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó el registro de una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1900. Durante la diligencia, los efectivos policiales lograron el secuestro de diversas prendas de vestir que habían sido denunciadas como sustraídas en el local afectado.

Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial. La fiscalía local interviniente dispuso la notificación de la causa y ordenó que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.