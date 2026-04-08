Allanamiento y detención tras el robo de prendas de vestir

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 9 de abril vence el plazo para abonar con descuento la segunda cuota del Impuesto Automotor. Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago utilizado. Desde el organismo recordaron que el esquema tributario vigente para este año contempla una reducción en la carga para el 75 por ciento del parque automotor bonaerense. Asimismo, la modalidad permite el pago en hasta diez cuotas con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un hombre de 25 años fue aprehendido hoy tras un allanamiento en su domicilio, acusado de ser el autor de un hurto cometido en un local comercial de esta ciudad.
El procedimiento fue el resultado de una investigación llevada adelante por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) local. Las averiguaciones permitieron establecer la presunta autoría del sujeto en un ilícito ocurrido días atrás en un comercio, el cual fue perpetrado en ausencia de moradores.
Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó el registro de una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1900. Durante la diligencia, los efectivos policiales lograron el secuestro de diversas prendas de vestir que habían sido denunciadas como sustraídas en el local afectado.
Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial. La fiscalía local interviniente dispuso la notificación de la causa y ordenó que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones