Allanamiento, secuestro de drogas y un cargador: una mujer detenida

Personal del Gabinete Criminológico local, en colaboración con efectivos de la SubDDI, llevó a cabo ayer un operativo de allanamiento en una propiedad ubicada en la calle Gomila al 100, en el marco de una investigación dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de 183 gramos de cogollos de marihuana y un cargador para arma de fuego calibre 22. Asimismo, en el marco de la diligencia, se recuperó una bicicleta marca Olmo, sobre la cual pesaba una denuncia por hurto radicada días atrás por un vecino de 30 años de edad.

Como resultado de las actuaciones, se procedió a la aprehensión de una mujer de 40 años, quien se encontraba en el domicilio al momento de la intervención policial.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso y, tras las primeras actuaciones, dispuso la notificación de la causa a la mujer por los delitos imputados y su posterior puesta en libertad.