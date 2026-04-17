Allanamiento, secuestro de drogas y un cargador: una mujer detenida

La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de San Pedro oficializó el relanzamiento del programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca consolidar y expandir la separación de residuos en origen dentro de la comunidad educativa del distrito. El acto de presentación tuvo lugar en la Casona de Turismo y contó con la presencia de directivos de instituciones educativas que participaron en la experiencia piloto durante 2025, así como representantes de nuevos establecimientos que se integran a la propuesta este año. Durante el encuentro, se realizó un balance de los resultados obtenidos y se definieron estrategias conjuntas para fortalecer la implementación del programa en el actual ciclo lectivo.
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Personal del Gabinete Criminológico local, en colaboración con efectivos de la SubDDI, llevó a cabo ayer un operativo de allanamiento en una propiedad ubicada en la calle Gomila al 100, en el marco de una investigación dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente.
Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de 183 gramos de cogollos de marihuana y un cargador para arma de fuego calibre 22. Asimismo, en el marco de la diligencia, se recuperó una bicicleta marca Olmo, sobre la cual pesaba una denuncia por hurto radicada días atrás por un vecino de 30 años de edad.
Como resultado de las actuaciones, se procedió a la aprehensión de una mujer de 40 años, quien se encontraba en el domicilio al momento de la intervención policial.
La Fiscalía local tomó intervención en el caso y, tras las primeras actuaciones, dispuso la notificación de la causa a la mujer por los delitos imputados y su posterior puesta en libertad.
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