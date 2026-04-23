Allanamiento por un intento de homicidio: Identifican a un niño de 13 años como presunto autor

En un procedimiento de urgencia motivado por la gravedad del caso, las fuerzas de seguridad locales lograron esclarecer un violento episodio caratulado como, logrando la identificación del presunto autor y el secuestro de pruebas para la investigación.

El avance de la pesquisa, encabezada por el Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal en conjunto con la SubDDI, permitió certificar la autoría del hecho y localizar el paradero del sospechoso. Ante el riesgo procesal y la naturaleza del ataque, el Juzgado de Garantías de San Nicolás liberó una orden de allanamiento inmediata en una finca situada en el Boulevard Moreno al 1600.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron elementos de vital importancia para el sostenimiento de la causa, incluyendo prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho y un teléfono celular Samsung, dispositivos que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar su vinculación directa con el intento de asesinato.

El procedimiento culminó con la individualización del sindicado, un niño de 13 años de edad. Debido a su condición de menor, se notificó formalmente a su progenitora sobre el inicio de las actuaciones judiciales, quedando el caso bajo la órbita de los organismos jurisdiccionales competentes en materia de minoridad y responsabilidad penal juvenil.