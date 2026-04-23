Designaron a la Dra. Marilina Batalla como nueva directora del Hospital de Gobernador Castro

La Dra. Marilina Batalla fue designada como la nueva directora del Hospital Municipal "26 de Julio" de Gobernador Castro. La profesional, quien posee una estrecha vinculación con la institución a través de su labor en la Cooperadora del nosocomio, ya se encuentra formalmente en funciones al frente de la entidad sanitaria.

La asunción de Batalla marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de la salud pública local, donde se espera dar continuidad a los proyectos de atención comunitaria que caracterizan al centro asistencial de esta localidad.

Desde el ámbito institucional, las autoridades expresaron un especial reconocimiento y agradecimiento a la directora saliente, Dra. Daniela Alves. Se destacó su enorme compromiso con la salud pública y la comunidad de Gobernador Castro, tras haber desempeñado su labor profesional con dedicación durante más de una década en el hospital.